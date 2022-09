Tradicions que passen pel menjar

Potser pensareu que aquest article arriba un dia tard. No us traurem la raó, però entendreu que sent avui el dia mundial de l'aperitiu li volem dedicar unes línies, i més tenint en compte que avui dia "fer l'aperitiu" està a l'orde del dia. Fer o prendre l'aperitiu és un costum que està molt arrelat a la nostra cultura i s'acostuma a fer en dies festius com el cap de setmana i, més concretament, els diumenges. Segurament perquè no tenim horaris i anem més relaxats. I d'on prové el mot d'aperitiu? Doncs prové del llatí aperitivus que significa "que tendeix a obrir", és a dir, consisteix en un menjar lleuger que se serveix per obrir o provocar la gana abans del dinar o sopar.

A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra tens un gran ventall de productes per fer un bon aperitiu. Tot depèn del que cada un inclou en els seus aperitius: patates de bossa, olives farcides, conserves de peix, fruits secs, formatge, pernil...

I tot això acompanyat d'un bon vermut, o altra beguda, per ajudar a tirar avall el que vas picant de menjar. A la secció de begudes del supermercat de Pyrénées Andorra disposes d'un gran ventall de vermuts (blancs, negres i vermells).

Tot això i més ho tens al teu abast a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra .