Tràgic final pels homes que van provocar sis hores de retencions al desembre

Andorra la VellaEl tràgic final dels dos delinqüents que van provocar fortes retencions de sortida cap a Espanya des d'Andorra el 19 de desembre del 2021 va finalitzar a principis de juliol amb la detenció, a València, d'un dels homes després que el seu company morís víctima d'un accident de trànsit el passat mes de març a Antequera, a Màlaga. Els fets van tenir lloc al desembre, quan els delinqüents, un d'ells cercat per la policia espanyola com a presumpte autor d'un homicidi i per tràfic de drogues, volien sortir del país per la frontera hispanoandorrana amb les seves respectives parelles.

En el moment del control, els subjectes van presentar un DNI, que va cridar l'atenció dels agents, qui van anar a comprovar la veracitat de les dades i van corroborar que es tractava de documents falsejats per amargar la identitat. Quan els policies van tornar al vehicle, els homes ja s'havien fugat muntanya avall, deixant a les seves acompanyants a la frontera amb els policies.

A partir d'aquí, els agents espanyols, amb la col·laboració del cos d'ordre andorrà, van iniciar una operació gàbia per tallar els accessos i van començar a establir controls des de l'N-145 fins a la C-14, un fet que va provocar fins a sis hores de fortes retencions per sortir del Principat, amb cues que arribaven a Andorra la Vella. Finalment, el departament de Mobilitat notificava circulació fluida a tota la xarxa viària passades les 23 hores i, tot i els esforços que va destinar la policia espanyola, no van aconseguir capturar els fugitius que han continuat amb la seva activitat fins, almenys un d'ells, el passat 8 de juliol quan va ser arrestat i empresonat a València.

Els agents que van procedir a controlar-lo el van trobar en possessió de 44 grams de cocaïna, una quantitat important de marihuana, un revòlver, munició, quatre vehicles i més de 32.000 euros en efectiu. En relació amb l'altre delinqüent, va perdre la vida al març en un accident de trànsit, però queda clar que no havia acabat amb l'activitat il·legal, ja que en el moment del sinistre que li va fer perdre la vida duia a sobre documentació falsa i un quilogram de cocaïna.