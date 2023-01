El trajecte Andorra-Barcelona ja costa 23 euros per l'augment dels peatges

Andorra la VellaEl trajecte de Barcelona a Andorra per la ruta del túnel de Cadí s'ha apujat des d'avui i arriba als 23 euros. En aquest xifra cal comptar el preu del túnel i de l'autopista Terrassa-Manresa. Els dos peatges s'han incrementat amb data 1 de gener del 2023. El peatge del Túnel del Cadi, el més car d'Espanya, puja per als turismes fins als 13,48 euros coincidint amb el canvi d'any, aquest diumenge 1 de gener. És un increment del 6,6% enfront dels 12,64€ que es pagava fins ara.La via, molt usada per la connexió entre Andorra i Barcelona es manté com la més cara de les que gestiona la Generalitat. I en la mateixa línia puja el peatge de l'autopista Terrassa-Manresa, que és la que també s'usa per a arribar des de Barcelona a la del Túnel del Cadi. En aquest cas l'increment serà d'un 7,19% igual que la de Terrassa-Sant Cugat.