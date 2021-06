El trànsit a la CG6 en direcció Bixessarri quedarà restablert en ambdós sentits aquesta tarda

Sant Julià de LòriaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha manifestat que aquest dimarts a la tarda quedarà restablerta la circulació en ambdós sentits de la marxa a la CG6, en direcció Bixessarri, després de la caiguda d'unes 600 tones de terra i pedres. Posteriorment, "analitzarem amb més profunditat l'estat de l'afectació de la calçada per veure si cal fer algun tipus d'obres".

Tot i això, ha dit que "a hores d'ara no es visualitza cap afectació concreta", malgrat que a l'altura de la Borda de l'Arena "hi ha un tram de la carretera que està una mica descalçat, però són només uns centímetres", per la qual cosa el Govern farà públic un concurs "molt simple" per la via d'urgència per a la instal·lació d'un mur que subjecti la carretera. Ara el que s'ha de fer, per tant, "són procediments d'arranjar el que la natura ha espatllat".

El ministre ha aprofitat la seva intervenció per detallar que "això no és una esllavissada", sinó que "són torrentades clàssiques d'aquesta època de l'any". De fet, Sant Julià va registrar precipitacions de més de 27 litres per metre quadrat, provocant que l'aigua arrossegués pedres i terra. Quan aquestes restes arriben a les canalitzacions, "pot haver-hi alguna pedra que l'embossi i, per tant, l'aigua surt per sobre, què és un dels casos que ha passat a Bixessarri, tot i que la canalització ja és de les més grans que existeix".

Filloy també ha posat en relleu que per retirar aquestes 600 tones de terra i pedres, entre 1.000 i 1.200 metres cúbics, són necessaris 40 viatges de camions. "Són uns camions grans que transporten quinze tones cadascun, i avui ja estan fent viatges a un abocador de Juberri". Com a conclusió, el titular de Territori ha recordat que "al final, estem en un país de muntanya i hi ha zones que segons quina quantitat d'aigua pugui caure pot provocar aquest tipus d'afectacions".