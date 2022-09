Andorra la VellaEl departament de Mobilitat del Govern informa a les seves xarxes que actualment hi ha trànsit dens a la CG1 per sortir del Principat via frontera hispanoandorrana. Les càmeres del departament mostren a les imatges la cua que s'ha format a la frontera.

#TrànsitDens CG1 - Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 2 de septiembre de 2022