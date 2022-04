Trànsit dens a la frontera espanyola per entrar i sortir del Principat

Andorra la VellaEl Servei de Mobilitat informa aquest divendres que novament s'estan registrant cues de vehicles per sortir i per entrar al Principat per la frontera hispanoandorrana. Des de primera hora del matí, hi ha trànsit dens a la CG-1 de sortida i a la N145 d'entrada al país. Concretament, el Servei Català de Trànsit publica que a la N145 hi ha circulació amb retencions durant tres quilòmetres en sentit nord per accedir a Andorra.

Fins a les 12 hores d'aquest divendres ja han entrat a Andorra prop de 5.000 vehicles, concretament, 4.776, la majoria dels quals espanyols. D'altra banda, fins a la mateixa hora han sortit 4.517 vehicles.

#TransitDens CG3- d'entrada a Ordino i a la N145 - d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 15 de abril de 2022