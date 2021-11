Transport Escolar desdobla línies i avança horaris davant la previsió de nevada

Andorra la VellaEl Govern informa que davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país la matinada de diumenge a dilluns, s'ha decidit, per precaució, desdoblar algunes línies del transport escolar per evitar incidències, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament.

Així, el bus que uneix el Pas de la Casa amb el centre del Principat es desdoblarà en els seus dos recorreguts: hi haurà dos autobusos que sortiran a les 7.25 hores des del Pas de la Casa cap a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp i el Lycée, i després els dos busos sortiran a les 8.25 hores de l'ambaixada cap a les escoles de Ciutat de Valls.

A banda d'aquest desdoblament, Transport Escolar també ha decidit avançar l'horari de sortida de sis busos per evitar retards. D'aquesta manera, el vehicle que surt de Fontaneda cap al col·legi Janer s'avança 10 minuta i sortirà a les 7.35 hores. Posteriorment, sortirà del Cedre cap a les escoles de Ciutat de Valls a les 8.35 hores. El bus que uneix la Cortinada i el col·legi Janer iniciarà el trajecte a les 7.30 hores i seguirà, a les 8.30 hores, del Cedre al col·legi Sagrada Família.

La línia que uneix Canillo i les escoles Maria Moliner i el col·legi Sant Ermengol avança la sortida fins a les 6.50 hores. El mateix bus partirà a les 8.35 hores dels Baus d'Escaldes-Engordany cap a les escoles de la Peletera. D'altra banda, el vehicle que surt de la Dama de Gel cap a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino sortirà a les 7.30 hores. Posteriorment, enllaçarà a les 8.05 hores Ordino, el Maria Moliner i el Sant Ermengol.

El bus que uneix Arinsal i Pal amb el Lycée, col·legi Janer i escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i escola andorrana de batxillerat iniciarà el trajecte a les 7 hores. Posteriorment, unirà des de la Sardana fins a l'escola andorrana de primera ensenyança d'Andorra la Vella a les 8.25 hores. La línia que surt des de la Cortinada fins al Lycée i al col·legi Janer avança la sortida a les 7.15 hores. Seguidament, sortirà des dels Marginets fins a l'escola andorrana de primera ensenyança d'Andorra la Vella a les 8.35 hores.

Finalment, el bus que surt des d'Aixirivall i Juberri cap al Lycee, l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, el Janer i l'escola andorrana de batxillerat, iniciarà el seu trajecte a les 7.15 hores. El mateix vehicle unirà després, a les 8.35 hores, l'avinguda Doctor Mitjavila amb les escoles de Ciutat de Valls.