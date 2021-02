Grup de treball conjunt de les estacions i el Govern

Andorra la VellaEl Govern i els responsables de les societats explotadores de les estacions d’esquí i camps de neu del país i els cònsols de les parròquies on s’ubiquen han decidit aquest dijous, en una reunió que han mantingut al centre de congressos d'Andorra la Vella, formalitzar els contactes que s’han mantingut fins ara en un grup de treball tècnic i estable entre el Govern i els representants del sector de la neu. La voluntat d’aquest grup és analitzar conjuntament les mesures econòmiques i financeres que ha desenvolupat i desenvolupa l’executiu per pal·liar els efectes de la pandèmia en els camps de neu, així com avaluar periòdicament si s’ajusten al moment i a les necessitats actuals del sector per, si escau, establir-ne de noves.

Tal com han informat des de l'executiu, la trobada ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot –juntament amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el ministre de Finances, Eric Jover; la ministra de Turisme, Verònica Canals, i la de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó- i ha tingut com a objectiu avaluar la situació de les estacions, concernides per les restriccions de mobilitat en els països veïns a causa de l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Els assistents s’han emplaçat a tornar a reunir-se en els pròxims dies per avaluar la situació de les estacions i camps de neu, tenint en compte l’evolució en la limitació a la mobilitat en els països de l’entorn i els contactes bilaterals que es mantinguin.