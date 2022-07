Un treballador del comú de la Massana denuncia un càrrec de confiança per haver-lo insultat

La MassanaEl sindicat de Treballadors del Comú de La Massana (Sitcolama) ha denunciat davant a la policia un dels càrrecs de confiança de la corporació per haver insultat un treballador. Segons han indicat en un comunicat, els membres del sindicat han presentat una queixa formal al departament de Via Pública, i anteriorment al d'agents de circulació, pel clima laboral que es viu en aquests departaments a causa de l'abús de poder "d'una persona propera als alts càrrecs comunals", qui "sovint se sobrepassa en les seves funcions" i, tal com s'ha mencionat anteriorment, ha arribat a agredir verbalment a algun treballador.

Les queixes rebudes pel sindicat estan signades i tenen el nom de les persones afectades amb la voluntat de respondre a l'exercici de transparència. Així, esperen i confien que l'afer es resolgui amb celeritat, malgrat que no descarten acabar a la Batllia davant "la gravetat dels fets". Finalment, afirmen que a hores d'ara hi ha "un mal clima laboral i desavinences generalitzades", a més de conflictes i tensions amb l'actual equip polític.