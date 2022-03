Els treballadors del centre penitenciari es mostren decebuts amb el ministeri de Justícia i Interior

Andorra la VellaMembres del centre penitenciari defensen que no hi ha mala maror entre els treballadors. Així, ho han manifestat en la roda de premsa que ha ofert el Sindicat Penitenciari Andorrà aquest dimarts a les instal·lacions del centre. De fet, el secretari general del sindicat, Sergi Teixeira, i el primer secretari, Jordi Fius, han reiterat que en cap cas hi ha un ambient insostenible entre els treballadors, afegint que en una plantilla d'entre 60 i 70 persones, és normal que hi hagi tensions. De fet, Fius ha manifestat que tots els treballadors del centre són professionals. Durant la roda de premsa, els membres del sindicat s'han mostrat decebuts amb el ministre de Justícia i Interior.

En primer lloc, des del sindicat han volgut netejar la imatge del cos després de certes publicacions en alguns mitjans de comunicació i han criticat al ministre per no defensar els seus treballadors. Teixeira ha comunicat que aquest any passat el cos ha perdut quatre efectius, els quals no s'han cobert i ha avançat que durant aquest nou any hi haurà dues baixes més. "El ministre no ens dota de personal i això no crea mal ambient, però els treballadors poden acabar més cansats", ha expressat, afegint que la direcció intenta resoldre aquestes baixes com pot. "A totes les reunions li comuniquem al ministre la manca de personal que hi ha, però les respostes són negatives amb problemes de pressupost", ha comunicat Teixeira. A més, ha afegit que des del cos se li han fet propostes amb un 95% del col·lectiu a favor i "ens les ha rebutjat totes", afegint que a vegades "se li han entregat reglaments consensuats pels tres sindicats i per tota la plantilla i els ha rebutjat".

Teixeira ha manifestat que es mostren decebuts amb el ministre, reconeixent que com a mínim el ministre anterior sabia com treballa i funcionava el cos. També han reclamat que no es tirés endavant un altre concurs de formadors.

D'altra banda, Fius ha volgut denunciar les falsedats que s'han dit al voltant del cos, remarcant que no hi ha mala maror entre els treballadors. En aquest sentit, ha explicat que dins el centre hi ha èpoques més bones i més dolentes. Per la seva banda, Teixeira també ha manifestat que dubta molt que el 75% de la plantilla estigui en contra de la direcció. "Cada primer dimecres de mes, la direcció es dirigeix als tres sindicats" i quan "tenen esborranys de reglaments o protocols sempre ens ho passen perquè puguem fer les aportacions oportunes", ha informat Teixeira. Sobre les filtracions que hi ha, des del sindicat han comentat que no se sap qui les fa, però han demanat que tota la informació es contrasti abans.