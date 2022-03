Treballs per mirar l'estabilització de la zona de la Portalada

Andorra la VellaL'executiu ha licitat els treballs d'auscultació geològica-geotècnica i seguiment tècnic dels moviments del terreny a la CG1, a la zona de la Portalada. L'objectiu és determinar el comportament de la zona desestabilitzada i recopilar la informació sobre el moviment de terres de la zona, així com detectar eventuals situacions d'increment del risc i proposar les actuacions pertinents. Els treballs tenen per finalitat avaluar si en els darrers mesos hi ha hagut un procés d'estabilització natural a la zona o no.

Un cop finalitzats, es podran saber si cal una segona fase d'actuació del projecte de proteccions. La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària i les empreses interessades tenen temps fins al proper 7 d'abril per presentar oferta.

Drenatges de les carreteres

D'altra banda, també s'han licitat les obres de millora de drenatges puntuals tant superficials com subterranis a la zona del Forn de Canillo a la CS251. De la mateixa manera, també es volen fer actuacions de millora del drenatge als Cortals de Sispony a la CS320.

Altres licitacions

El consell de ministres també ha aprovat la licitació de les obres de reforma de l'interior de la caserna del COEX a la Massana, principalment, a la zona de les cotxeres. Finalment, des de Territori s'ha licitat el subministrament de senyals de circulació i els treballs de segat de vegetació de les carreteres generals secundàries, que correspon a prop de 200 quilòmetres de carretera.