Trencar ampolles de vidre, una de les bretolades que va obligar a tancar la piscina municipal de la Seu

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert una investigació per la bretolada a la piscina municipal, segons ha informat Ràdio Seu. Durant la matinada del dissabte al diumenge, uns joves van protagonitzar actes vandàlics que van obligar a tancar les instal·lacions durant el diumenge per reparar els desperfectes. Finalment, la piscina va reobrir aquest dilluns. Des de l'ajuntament han subratllat que, a causa dels danys ocasionats, sobretot pel llançament d'ampolles de vidre, havien previst la possibilitat de posar fi abans d'hora a la temporada de bany. Gràcies a les tasques de neteja i manteniment, la piscina romandrà oberta fins al 4 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge.

També es revisaran les imatges de les càmeres de videovigilància de la zona amb l'objectiu d'identificar els autors de la bretolada per tal de reclamar responsabilitats o, si és necessari, d'interposar una denúncia. Arran dels incidents, l'ajuntament estudia per l'any vinent fer canvis en el control de la piscina durant la Festa Major per evitar incidents com els del dissabte a la nit.