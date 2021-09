Una trentena de motoristes ja s'han inscrit a la primera trobada dels Amics de la Moto a Andorra

Andorra la VellaEl 2 de setembre de 2011...

Una trentena de motoristes ja s'han inscrit a la primera trobada organitzada pels Amics de la Moto. L'esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de setembre, i consistirà en una trobada, exposició al Prat Gran d'Encamp i ruta pel Principat. L'organitzador de la iniciativa, Pau Morais, ha explicat que el grup d'Amics de la Moto sol fer activitats de manera continuada, i que en aquesta ocasió han volgut trobar-se aquí a Andorra i recórrer les carreteres del país.

La primera trobada dels Amics de la Moto a Andorra ja compta amb una trentena d'inscrits d'Andorra i d'altres països. L'organitzador, Pau Morais, indica que esperaven que hi pogués assistir més gent, però que les dates coincideixen amb el final de les vacances i un altre esdeveniment de motos a Espanya, i que això ho ha dificultat. Tot i així, preveu que el cap de setmana del 10 i 11 de setembre acabi presentant-se més gent que la que s'ha inscrit, i per això assegura que ho prepararan tot perquè es puguin ampliar els participants a les activitats previstes.

El cap de setmana començarà amb la trobada dels assistents i exposició de les motos al Prat Gran d'Encamp, després els motoristes es desplaçaran fins a la Vall d'Incles per anar a dinar a l'Hotel Parador Canaro, i cap al vespre el grup anirà al kàrting Marc Gené. El sopar de gala es farà a l'Hotel Guillem d'Encamp, i el diumenge els assistents faran una ruta per les carreteres del país, per anar després a dinar a l'Hotel Babot d'Ordino.

Morais ha explicat que de cara a l'any vinent es vol tornar a organitzar perquè 'encara que aquest any no hi participi tanta gent com voldríem, la primera edició sempre costa més', però confien que amb els anys vagi guanyant ressò.