Una trentena de residents han avortat a Catalunya el 2022

Andorra la VellaL'associació feminista Stop Violències, liderada per Vanessa M. Cortés, ha donat suport a una trentena de dones residents a Andorra per interrompre l'embaràs a Catalunya el 2022. D'aquestes, segons han indicat, 27 han avortat a centres hospitalaris públics de l'estranger acompanyades per la Xarxa La Meri, però tres, en ser menors d'edat, han estat derivades al Servei Integral d'Atenció a la Dona del Govern.