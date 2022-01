Tres detinguts per presentar documents falsos a Immigració

Andorra la VellaTres persones van ser detingudes el 28 i el 30 de desembre com a presumptes autores d'un delicte contra el tràfic jurídic. Segons informa el Cos de Policia, els tres controls es van produir després que dues dones no residents de 24 i 30 anys i un home no resident de 24 anys es trobessin al Servei d'Immigració per tal d'obtenir una autorització de residència i treball. En verificar la documentació, els treballadors del servei van detectar que uns documents relatius a l'activitat laboral dels demandats en el seu país d'origen eren falsos, per la qual cosa es va alertar a la policia i es va procedir a les detencions.

A més a més, les autoritats també van controlar el dia 31 al Pas de la Casa a un home resident de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral després d'una alteració de l'ordre públic a les portes d'un local d'oci nocturn. Els agents argumenten que es va negar l'entrada de dues persones al local tenint en compte que l'aforament ja era ple i, davant la disconformitat dels interessats, van decidir acudir a un altre local, on també se'ls va negar l'entrada. Així, amb la voluntat d'evitar problemes als empleats dels altres locals, el detingut, treballador del primer establiment, es va apropar fins al lloc iniciant una baralla a cops de puny que va acabar amb una de les dues persones amb ferides sagnants al rostre.

Al Pas de la Casa també va tenir lloc la detenció el dia 1 de gener, a les 03.47 hores, d'un home no resident de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un hotel de la localitat encampadana alertats per una discussió de parella. En el decurs d'aquesta, l'home hauria agredit la seva parella, que presentava diverses ferides i un hematoma. Finalment, el primer dia del 2022 també es va cloure amb la detenció d'una dona resident de 43 anys que, en el decurs d'una baralla domèstica, hauria agredit la seva parella.