Els tres errors que no pots cometre si vas de rebaixes

Andorra la VellaLes rebaixes de Pyrénées Andorra van començar el passat 17 de desembre i duraran fins al 13 de març, el que significa que som just a l'equador. Hi ha qui troba aquesta època la millor per anar de rebaixes, ja que en una primera etapa, les botigues treuen de manera massiva tot l'estoc que no han aconseguit vendre, i en una segona etapa -la que comença ara- els descomptes i ofertes són més selectius i endreçats.

Qualsevol compra amb descompte que facis a Pyrénées Andorra també acumula fins a un 3% en saldo a MyPyri, així que apropa't a les seccions de moda per trobar les millors ofertes. En dona, descobriràs rebaixades marques, com ara, Yerse, Hugo Boss, Max&Co, Comelle by Toton Comella, Mi&CO i Mus&Bombon. En el cas de moda home, Nudie Jeans, Ecoalf 1.0, New Zeland, Holubard, Sabates Balbino i Nudie Jeans s'afegeixien als atractius descomptes de Pyrénées Andorra. I pels més petits de la casa, les marques Hugo Boss, DKNY, Guess, Pepe Jeans, Boboli i Tutto Piccolo presenten unes rebaixes temptadores.

Els tres errors a evitar

Sigui la teva fase preferida de rebaixes, aquests són els tres errors que hauries d'evitar cometre quan vagis de compres.

Pensar que trobarem de tot

Les rebaixes existeixen precisament per oferir als clients, de la manera més atractiva possible, allò que no s'ha aconseguit vendre durant la temporada passada. S'ha de fer lloc a la nova estació -en aquest cas, la temporada primavera-estiu- i, per tant, hem de tenir la ment oberta per aconseguir peces que potser no ens havíem plantejat comprar, però que poden ser un bon fons d'armari. Serà difícil que gaudeixis de les rebaixes si vas buscant una peça de roba molt específica. Les millors ofertes són les que es troben de manera inesperada.

Creure que tot està rebaixat

Cada companyia posa les seves condicions, i ni tota la roba està rebaixada amb el mateix descompte ni totes les ofertes tindran les mateixes regles. És possible, per exemple, que un article només estigui rebaixat si en compres un segon, així que mira bé abans de decidir-te perquè l'emoció ens pot fer una mala passada. A més a més, les rebaixes conviuen amb l'arribada de les peces de nova temporada i sovint les seccions amb descompte es barregen amb la roba que no té oferta.

No guardar el tiquet de compra

Sigui o no sigui una compra de rebaixes, sempre guarda el tiquet de compra. Malgrat que hagis pagat un preu molt competitiu per una peça, mai saps si l'hauràs de tornar, així que, almenys durant unes setmanes, conserva el tiquet. Afortunadament, amb l'app MyPyri, totes les teves compres queden guardades i Pyrénées Andorra podrà localitzar els teus productes sense necessitat d'anar amb el 'paper' a la mà.