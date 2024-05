Tres famílies esperen adoptar un fill

Andorra la VellaHi ha tres famílies andorranes que es troben en el procés de poder adoptar un infant a l'estranger. En el procés hi ha l'acompanyament de Govern ja que l'estat té convenis per a l'adopció d'infants amb diferents països. Les tres parelles que esperen adoptar es troben actualment en el període de valoració per poder accedir a tenir un infant.

Durant aquest any no hi ha hagut cap adopció i l'any passat se'n van concretar tres. Encara no se sap si durant el que resta del 2024 es podrà finalitzar algun dels processos iniciats. Segons recull ATV, Andorra té convenis tancats amb 5 països: Colòmbia, Filipines, República Dominicana, Eslovàquia i Xile. Fins recentment, hi havia un acord amb l'Equador, però s'ha rescindit el tracte amb l'entitat que s'encarregava de tot el procés a rescindit l'acord que tenia amb l'entitat que se n'encarregava dels processos en el país sud-americà.