Tres mesos d'obres a la rampa que connecta l'avinguda Meritxell i el carrer Fiter i Rossell

Andorra la VellaLa rampa que fa de connexió entre el carrer Fiter i Rossell i l'avinguda Meritxell quedarà tallada a partir del dilluns vinent per obres de millora, segons ha informat RTVA. Els treballs consistiran a reforçar l'estructura, reparar el paviment, renovar el sostre i fer-hi un embelliment general. Les obres costaran aproximadament 300.000 euros i duraran uns tres mesos. No hi haurà afectacions al trànsit de la zona.