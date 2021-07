Dos de cada tres sancions imposades per la policia són per excés de velocitat

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha imposat des d'inicis d'any, i fins al 31 de maig, un total de 9.278 sancions de circulació. Les principals infraccions comeses pels conductors al llarg del primer semestre del 2021 fan referència principalment als excessos de velocitat (6.665); no disposar del distintiu de la ITV (440); no presentar el rebut vàlid de l'assegurança del vehicle malgrat tenir-lo (226); no respectar la senyalització horitzontal (165), i circular sense dur cordat el cinturó de seguretat (116).

Tot i això, el cos d'ordre també han sancionat 1.018 conductors per altres articles reflectits al Codi de Circulació, malgrat que no s'especifiquen les casuístiques.

Altres de les sancions imposades durant els primers sis mesos del 2021, tot i que en menor quantitat que les anteriorment esmentades, tenen a veure amb la utilització del telèfon mòbil durant la conducció (59); no respectar les indicacions dels semàfors o dels agents de circulació (43); conduir de manera temerària (43); fer avançaments incorrectes (34); conduir amb el permís caducat (40), o circular sense estar legalment autoritzat (23).

En relació amb les sancions derivades de la conducció sota l'efecte de l'alcohol o les drogues, la policia ha sancionat 73 conductors per embriaguesa i només en 6 han detectat alguna mena d'estupefaent a l'organisme.

El total de sancions imposades des del gener fins a l'actualitat (9.278) fa preveure que a tancament d'any s'assoliran xifres similars a la d'anys anteriors. En aquest sentit, cal destacar que al llarg de tot el 2020 la policia va sancionar 18.770 conductors i durant el 2019 en van ser 18.176. Cal destacar, però, que el 2018 (19.933) va ser l'any en què més sancions es van imposar del darrer decenni.