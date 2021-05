Tret de sortida a la 2a edició de 'L'hort solidari' de Sant Julià amb 30 pagesos

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat el tret de sortida a la 2a edició de 'L'hort solidari', un projecte que es va iniciar durant la pandèmia per ajudar a famílies que pateixen dificultats econòmiques. El comú és l'encarregat de liderar aquest projecte, en el qual els pagesos recullen el planter, planten i un cop ha crescut, porten la collita al Rebost Solidari de Càritas parroquial per a "fer-ho una mica més fàcil per aquestes famílies que estan necessitades", ha explicat el cònsol major, Josep Majoral. En aquesta edició, fins a 20 pagesos vénen a buscar el planter que "Tot Natura ofereix gratuïtament" i després n'hi ha 10 més que "posen ells la planta de la seva pròpia voluntat", ha comentat Majoral, remarcat que "Sant Julià és una parròquia solidària".

De fet, Majoral ha indicat que el projecte serveix per corroborar que la gent de Sant Julià és solidària, però a més, també permet observar que "s'ha transmès aquesta necessitat que cada cop hem de ser més solidaris per la situació que s'està vivint". Amb aquests valors de solidaritat, des del comú tenen la intenció de desvincular-se del projecte en un o dos anys, sempre que la roda continués funcionant, ha declarat el cònsol, qui desitja que en el futur "en funció de quantes famílies necessitades hi hagi" sigui Càritas i els pagesos qui regulin. L'any passat el projecte va ajudar fins a 52 famílies que anaven regularment a buscar menjar.

D'altra banda, Majoral també ha confessat que el fet que Sant Julià sigui la parròquia amb més explotacions agrícoles i agràries i que la gent es conegui, fan que sigui més fàcil tirar endavant el projecte. En l'arrencada d'aquesta segona edició, l'agricultor lauredià, Toni Servat, ha anat a recollir part del seu planter acompanyat de Majoral, i ha manifestat ja abans que s'iniciés el projecte, sempre que li sobrava alguna cosa de l'hort intentava donar-ho. "S'ha de procurar que les collites de l'hort no es facin malbé", ha insistit Servat.

En el projecte, el planter el facilita de forma totalment gratuïta l'empresa Tot Natura, que en donen més d'un cop l'any. "L'objectiu és ajudar a la gent més necessitada", ha expressat la treballadora de l'empresa, Montserrat Puig, qui a més ha comentat que ja van participar en el projecte en l'edició de l'any anterior.