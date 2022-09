Tret de sortida a la campanya de vacunació contra la grip i la covid a la Seu d'Urgell per a majors de 80 anys

Andorra la VellaS'inicia la campanya de vacunació de la grip per a persones majors de 80 anys a la Seu d'Urgell, segons ha comunicat l'Institut Català de la Salut. A més, s'aprofitarà el tret de sortida d'aquesta campanya per combinar-la amb la de la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus. Un dels requisits, segons explica Ràdio Seu, per rebre la protecció és que faci més de cinc mesos que l'usuari hagi rebut l'anterior dosi, o que faci més de tres mesos que s'hagi contagiat de COVID. El telèfon del Centre d'Atenció Primària (CAP) de la Seu d'Urgell és el 973 350 470. També existeix la possibilitat de demanar cita personalment a l'edifici, situat al carrer Bisbe Guitart 37.