Tret de sortida al procés per fer 35 apartaments de lloguer assequible a Santa Coloma

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella engega en poc més de dues setmanes el procés per posar a disposició dels ciutadans 35 apartaments a preu assequible a Santa Coloma. Segons ha explicat el cònsol major, David Astrié, el proper 1 de juny hi haurà la sessió de comú on s’aprovarà el plec de bases per a la concessió d’aquesta obra. L’edifici estarà situat a la recta de Santa Coloma. La concessió es preveu per a un màxim de 50 anys, però el comíu espera que hi hagi ofertes de promotors que demanin menys anys.

Sortiran entre 30 i 35 apartaments de dues i tres habitacions que es llogaran a un preu assequible. Concretament, el cost serà el que es va marcar en un estudi de viabilitat econòmica de l’edifici i que fixa uns 550 euros per als apartaments de dues habitacions i 750 per als de tres.

David Astrié vol accelerar el màxim possible l’inici de les obres “conscients de la dificultat del mercat de l’habitatge a Andorra la Vella”. La concessió podria fer-se efectiva a l’octubre i llavors quan acabin les obres s’oferirà als ciutadans. Hi haurà preferència per ciutadans en situacions de feblesa com famílies monoparentals o persones grans.

En una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra, el cònsol major ha incidit en què el projecte per fer habitatges de preu assequible a Ciutat de Valls està una mica “a l’espera” de com es desenvolupa tot el projecte de Santa Coloma, especialment per constatar que la via que han elegit és la correcta. “És important comprovar si el que hem decidit a Santa Coloma desperta l’interès dels promotors” i per tant es podria aplicar el mateix a la resta de futurs projectes. L’edifici de Ciutat de Valls podria ser el segon edifici de lloguer a preu assequible.