Tretze joves amb trastorns i quinze educadors per activar el CREI

Andorra la VellaEl Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) s'activarà al juny amb un total de tretze joves, dels quals vuit en règim residencial amb vuit educadors socials, i cinc de dia amb aproximadament quatre professionals a càrrec seu. Ho han manifestat aquest dijous la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el director del departament d'Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé, que han explicat que donada la casuística del servei, el qual assistirà a joves amb trastorns de conducta greu i addiccions, han decidit iniciar-lo amb un nombre menor d'usuaris, però la voluntat és anar ampliant-ho fins a la màxima capacitat, dinou en la modalitat residencial i setze de centre de dia.

Tanmateix, Olivé ha apuntat que també s'estableix la possibilitat d'incrementar en dues el nombre de places disponibles als serveis i, "si no ocupem les vuit places residencials, també plantegem que es pugui augmentar la capacitat de les del centre de dia sense cap mena de cost". En referència als professionals que hi haurà al centre, els quals penjaran directament de l'empresa adjudicatària del servei, han assenyalat que comptarà amb educadors i integradors socials, psicòleg, els quals treballaran a jornada completa, mentre que els professors, el servei d'infermeria i el psiquiatre, entre altres, ho faran 20 hores a la setmana.

D'aquesta manera, i amb la voluntat de donar el tret de sortida al centre a principis de juny, l'executiu ha publicat aquest dijous el plec de bases al BOPA amb les exigències i necessitat que consideren que ha de tenir la instal·lació, entre les quals destaquen que l'entitat "ha de tenir un mínim de tres anys d'experiència amb adolescents amb trastorns de conducta i addiccions", de la mateixa manera que "un 60% dels professionals que tindran intervenció directa amb els joves". La periodicitat de l'adjudicació és, inicialment, de cinc anys, amb la possibilitat de fer tres pròrrogues per un termini de tres anys. A més, també s'estableix que si per alguna raó es decideix finalitzar el contracte "l'entitat ens ha de donar el temps suficient per fer els tràmits escaients".

En aquest sentit, Pallarés ha posat en relleu el fet que el CREI sigui un projecte públic amb gestió privada, tot destacant que no és "una externalització del servei, és una col·laboració publicoprivada on busquem uns bons professionals amb experiència en aquesta tipologia de centres". "Es contracta una empresa per ajudar-nos a gestionar el centre, però és un servei de titularitat pública", ha asseverat. I ha indicat que el plec de bases també preveu una defensa del projecte de gestió per acabar d'analitzar la proposta i "prendre una decisió final".

En relació amb els joves que podrien entrar el pròxim mes de juny al CREI, el director ha apuntat que, malgrat que el servei "no pot donar resposta a tots els adolescents que tenim en centres terapèutics a l'estranger", des del ministeri ja tenen "força" identificats diversos joves que podrien traslladar-se al servei. Així doncs, la voluntat del ministeri és que el recurs s'estructuri en un model centrat en l'atenció a la persona posant l'accent en la prevenció i l'ajuda prèvia en tots els casos. "La línia del centre de dia ens pot permetre incidir en la prevenció i evitar la necessitat de tenir-los en un centre especialitzat tancat més extrem", ha dit Pallarés, tot assenyalant que és cert que hi haurà "casos de salut mental més greus que necessitaran una especialització de la qual no disposem". Per aquest motiu, ha afegit, des del Govern continuen apostant per oferir als joves "el millor recurs, sigui aquí o a fora".

Respecte a l'escolaritat dels adolescents, Olivé ha posat de manifest que els usuaris dels dos serveis seguiran la seva activitat lectiva al CREI i romandran inscrits al sistema educatiu al qual pertanyien abans d'arribar al recurs per garantir la seva evolució escolar amb una "interlocució entre el professor del servei i el de l'escola d'origen". Les ràtios de professionals per alumne seran d'un per cada deu alumnes. A més, i gràcies a les converses i reunions mantingudes amb les entitats i famílies de joves amb problemes de conducta i addiccions, han decidit augmentar el límit d'edat al servei diürn fins als 21 anys per garantir i ajudar en la rehabilitació dels infants i joves.