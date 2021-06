Tretze persones superen el Taller d'Emprenedors 2021 de la Universitat d'Andorra

Sant Julià de LòriaQui no ha tingut mai una idea de negoci que li ha semblat brillant? Sovint ens passen pel cap projectes que, durant uns dies, mantenen els nostres ànims exaltats amb el somni de convertir-nos en amos de la nostra pròpia companyia. Només alguns aconsegueixen aterrar tots aquests pensaments i materialitzar-los en forma de 'pla d'empresa' i això és precisament el que han fet tretze ciutadans durant els darrers cinc mesos en el Taller d'Emprenedors 2021, organitzat per la Universitat d'Andorra en col·laboració amb el Govern. Els participants, que aquest dimecres han assistit a la cloenda del curs i han rebut el diploma de mans del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el rector de la Universitat d'Andorra (UdA), Miquel Nicolau, somien en fer realitat tota mena de negocis: una perruqueria canina, una agència de viatges personalitzats, una empresa de custòdia de criptomonedes, una consultoria de capitals i fins i tot una granja de caragols.

Durant el discurs de cloenda, Gallardo ha ressaltat l'èxit d'aquesta iniciativa, que ha definit com "un projecte consolidat i un binomi perfecte entre la universitat i el Govern que ni la Covid-19 ha aturat". El ministre ha recordat que "l'emprenedor no té un perfil estereotipat" perquè la realitat és que "a qualsevol edat es pot emprendre i innovar", i un bon exemple d'això són els diferents perfils que han passat per les vint-i-una edicions del curs, en les quals han participat un total de 394 emprenedors que han aconseguit tirar endavant 297 plans d'empresa. Gallardo també ha aprofitat el seu parlament per recordar que des de l'administració "s'està treballant per agilitzar els tràmits i que l'aterratge al món empresarial no sigui una experiència traumàtica", i ha esmentat els diversos programes d'assessorament als quals es poden apuntar els emprenedors i la futura llei d'economia digital.

Per la seva banda, el rector de la Universitat d'Andorra ha recordat que "aquest ha estat un dels pocs cursos que s'ha fet gairebé tot de manera presencial malgrat que la pandèmia" i ha destacat que en "moments com aquests, l'emprenedoria i l'adaptació al canvi han estat alguns dels valors més presents entre les petites i mitjanes empreses". També ha volgut posar sobre la taula que, "dels 2.000 alumnes que té la UdA, 1.500 són professionals que venen a fer formació específica per millorar les seves competències", un fet que demostra el potent esperit emprenedor del Principat. A més de l'entrega de diplomes, durant la cloenda s'ha volgut reconèixer de manera especial alguns dels projectes amb un premi econòmic. S'ha dotat amb 1.000 euros el projecte d'impressores 3D, amb 1.500 euros el projecte de viatges turístics personalitzats i amb 2.000 euros la granja de caragols i la consultoria de capital de risc.