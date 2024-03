El Tribunal Superior desestima el recurs contra el desnonament dels germans del carrer Callaueta

Andorra la VellaEls dos padrins, germans, que viuen al carrer Callaueta des de fa més de 30 anys i que estan sota avís de desnonament han perdut el recurs al Tribunal Superior i, a més, els hi fa pagar les costes. L'advocat Emili Campos adduïa que la persona que ha promogut el desnonament, segons suposadament es demostraria amb els documents del difunt propietari, no està autoritzat i per tant el procés seria nul.

Campos, segons informa ATV, recorrerà al Tribunal Constitucional que sembla l'última opció per evitar el desnonament definitiu. L'argument que utilitzarà és que el Superior no ha demanat al notari que busquin el testament del difunt propietari on teòricament hi hauria la prova.

Habitatge Digne podria convocar una acció per aturar el desnonament

La Plataforma Habitatge Disgne havia denunciat que el pis on viuen des de fa més de 30 anys els dos avis, Antonio que pateix una discapacitat i Isabel, és d'un gran propietari i que tos dos paguen religiosament el lloguer però els volen fer fora per uns incidents amb un familiar, qui va provocar molèsties i sorolls als veïns.

El desnonament havia estat fixat per al 26 de gener, però va ser postposat un cop es va acceptar el recurs que ara els padrins han perdut. La Plataforma havia anunciat una acció de protesta al carrer Callaueta per intentar impedir el desnonament. Ara, es torna a activar el desnonament i cal veure si Habitatge Digne torna a convocar una protesta per aturar-ho. El 19 de març tenen una assemblea i allà es podria decidir.