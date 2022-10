Trobada per recollir burilles aquest dissabte

Andorra la VellaL'ONG ambiental Rafaeles Edén i Andorra Solidària han organitzat una 'burillada' pel pròxim dissabte. Segons expliquen al comunicat que han facilitat, una 'burillada' és un concepte de clean-up a l'entorn urbà que té com a objectiu conscienciar dels efectes de les burilles al planeta. Asseguren que encara la població no és conscient de l'impacte de l'alta toxicitat dels més de 5 bilions de burilles que són llançades cada any al món, ja que causen greus problemes de contaminació a l'aire i a l'aigua.

L'esdeveniment tindrà lloc el dia 15 d'11 h a 13 h on es recolliran burilles a les zones urbanes de les parròquies i s'explicaran els efectes nocius que tenen pel planeta. Del 21 al 23 d'octubre es durà a terme una exposició durant la fira d'Andorra la Vella. En el projecte compten amb la col·laboració del Club Internacional d'Andorra, Comunicand, FridaysForFuture Andorra, Kilian Jornet Foundation i Rastre Zero.