Troben el cos sense vida d'una dona al Parc del Segre

La Seu d'UrgellEls Mossos d'Esquadra han informat que aquest dilluns al matí s'ha localitzat el cos sense vida d'una dona al recinte del Parc Olímpic del Segre, a la Seu d'Urgell, informa Ràdio Seu. Segons ha comunicat la policia, poc abans de les nou (8.55 h) han rebut l'avís que al canal d'aigües tranquil·les hi havia un cos surant. Efectius policials s'han traslladat fins al parc, situat a poca distància de la comissaria, i n'han confirmat la defunció.

Els Mossos han obert una investigació per esbrinar les causes de la mort. De moment es desconeix l'origen del succés, si bé en principi es descarta que hi hagi indicis de criminalitat, atès que el cos no presentava signes de violència. Des de la policia catalana han confirmat que la víctima era una dona de 57 anys, de nacionalitat romanesa. Ara mateix continua la tasca sobre el terreny per esclarir els fets.