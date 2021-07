El túnel de Tres Ponts, una obertura no tan imminent

AndorraEl 29 de desembre del 2016, dos dies abans de la celebració del sorteig de 'La Grossa', els habitants de l'Alt Urgell (i també els d'Andorra) ja se sentien, d'alguna manera, guanyadors anticipats. La Generalitat catalana anunciava una oferta de licitació per 47 milions -una de les injeccions de diners públics més gran dels darrers anys feta al territori i probablement la més gran de la història de la comarca- per acabar amb un dels pedaços que queda a la C-14: es minimitzaria el risc del tram amb més despreniments perforant la muntanya i construint un túnel a la zona del congost de Tres Ponts. El petit lobby alt-urgellenc, format per Ricard Font -aleshores secretari d'Infraestructures- i Albert Batalla -qui fa un lustre era diputat al Parlament i alcalde de la Seu-, va contribuir a traslladar a la Generalitat una de les peticions més vindicades a la comarca.

L'anunci publicat al DOGC preveia uns treballs d'execució de les obres de 36 mesos. És a dir que, sobre el paper, el túnel s'hauria d'haver estrenat entre final del 2019 i principi del 2020. De fet, tampoc han acabat sent 47 milions d'euros d'inversió. Segons l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, han estat 35.

Si algun usuari fa l'exercici de 'googlejar' túnel de Tres Ponts li apareixerà a la pantalla un reguitzell de titulars de premsa de diferents mitjans que comparteixen denominador sobre la suposada imminent obertura de la infraestructura. Però si hom es fixa veurà que no hi ha cap coincidència en la data. Només tres exemples: un article del 'Segre' diu, el 27 de febrer de 2021, que el nou túnel podrà obrir en dos mesos. La següent, del 'Diari d'Andorra', diu, el passat 12 de maig, que el túnel entrarà en funcionament aquest estiu. I la tercera, de all-andorra, augura, el 31 de maig, que la infraestructura estarà a punt “a curt termini, aquest estiu”.

No han passat ni dos mesos d'aquests darrers titulars i els alcaldes més propers al túnel s'han encarregat, aquest dilluns, de refredar les expectatives sobre la suposada imminent obertura de la infraestructura.

Avui última reunió de seguiment del Tunel de Tresponts que es troba en fase d’instalacio de serveis, proves i adecuació per inaugurar-lo aquesta propera tardor. pic.twitter.com/UbIdEYHHJI — celestí vilà (tino) (@tino17445015) 26 de julio de 2021

Comissió de Seguiment i visita d'obres del túnel de Tresponts. Una obra vital x l'Alt Urgell i el Pirineu que a la tardor ja serà una realitat després d'una inversió de 35M d'€ per part del @govern. Gràcies a tothom que ho heu fet possible, sobretot al conseller @joseprull. pic.twitter.com/34Wq9EUkxA — Jordi Fàbrega 🎗 (@jorfabrega) 26 de julio de 2021

Així doncs, imminent obertura del túnel de Tres Ponts, en principi, a la tardor.