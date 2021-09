Un turisme queda atrapat en una illeta a la carretera de l'Obac

Escaldes-EngordanyLa policia ha rebut aquest divendres al migdia un avís per un accident que ha ocorregut a la carretera de l'Obac, ben a prop d'on el cos d'ordre hi té les dependències centrals. Un turisme ha quedat mig penjat a la illeta que hi ha entre aquest tram de la carretera general 1 i el carrer Sant Antoni, a Escaldes-Engordany. El vehicle ha quedat immobilitzat a pocs metres d'on hi ha l'escultura de Vivand. El succés no hauria comportat ferits i, en principi, només s'haurien de lamentar els danys materials ocasionats al vehicle afectat, i les retencions derivades de l'accident.