Ucraïna fa bones les previsions i guanya Eurovisió gràcies al televot

BarcelonaUn cop més el televot ha canviat el curs d'Eurovisió. Tal i com indicaven les cases d'apostes , Ucraïna ha guanyat Eurovisió 2022 gràcies al vot del públic i no pas del jurat professional, que donava com a guanyador amb molta diferència al Regne Unit. Més de 400 vots del televot han impulsat Ucraïna fins a dalt de tot de la classificació i han deixat el tiktoker anglès Sam Ryder en segona posició amb la seva èpica cançó Space man.

Ucraïna començava la nit com a favorita, més per qüestions d'empatia amb el país atacat per Rússia que per preferències musicals. La Kalush Orchestra ha acabat la seva actuació demanant a Europa que ajudi Ucraïna i han recordat la massacre de Mariúpol. No era la primera vegada que els integrants de la banda demanaven el suport d'Europa (sempre ho han fet a través de xarxes socials) però ha estat la primera vegada que ho feien des de l'escenari d'Eurovisió, on teòricament els missatges polítics estan prohibits. La decisió del vot popular de fer guanyadora Ucraïna ha estat la demostració que la política sí que té espai en un concurs teòricament musical. El suport a Ucraïna s'ha deixat sentir en diverses ocasions, com per exemple en l'actuació de les representants d'Islàndia, que duien adhesius de la bandera del país en els instruments que portaven a l'escenari. A més, un cop acabada la seva interpretació han demanat pau per Ucraïna.

Eurovisió - Chanel

La cançó guanyadora, Stefania, la va escriure el líder de la banda, Oleh Psiuk, com a homenatge a la seva mare però ha esdevingut gairebé un himne de resistència per a tots els ucraïnesos. Els ucraïnesos consideren que Stefania és, d'una banda, una metàfora d'Ucraïna com la mare de tots els ciutadans del país i, de l'altra, un cant a "totes aquelles persones que troben a faltar les seves mares, i més en aquests moments de guerra, en què potser no són presents".

Tot i que finalment Ucraïna li ha pres el micròfon de cristall a Ryder, la segona posició amb 466 punts també és un premi pel Regne Unit, que l'any passat va experimentar què és la sequera eurovisiva quedant en última posició amb zero punts en plena ressaca del Brexit. Si en aquesta 66a edició el Regne Unit ha pogut refer-se del cop de l'any passat, Espanya també recordarà el festival d'enguany com el del chanelazo que li va permetre abandonar les darreres posicions de la classificació que acumulava des de feia anys: Chanel Terrero ha aconseguit la tercera posició, la millor nota pel país des de 1995, quan Anabel Conde va ser segona. La cantant d'Olesa de Montserrat ha aconseguit 459 punts.

Tercera posició per a Espanya

En la seva actuació, Chanel ha deixat constància de perquè Steven Spielberg va estar a punt de fitxar-la per interpretar l'Anita del seu West Side Story. La d'Olesa de Montserrat ha fet una actuació impecable, sense desafinar en cap moment tot i l'exigència d'una coreografia amb la qual ha pogut lluir els molts anys de trajectòria en el món dels musicals. Minuts després de l'actuació, una Chanel plorosa d'emoció explicava a les xarxes de RTVE la satisfacció que havia sentit amb la seva actuació.

No només Chanel ha quedat satisfeta de la seva actuació, també ho han estat els eurofans i molts seguidors d'Eurovisió a les xarxes, que han compartit les seves esperances que la nit acabés amb un chanelazo i la cantant s'alcés amb la victòria. La cantant també ha rebut felicitacions internacionals, com ara la de l'actor i també cantant Olly Alexander, protagonista de la sèrie It's a sin.

Inexplicable el que he sentit al acabar el CHANELAZO. Tant anys sent eurofan, tants anys de decepcions, que costa creure que esta ha sigut l’actuació d’Espanya. Ella ha estat més afinada i carismàtica que mai amb un directe impecable. El resultat no importa hui. — Lluis Pérez (@Lluis_Perez1) 14 de mayo de 2022

omg spain…..that was amazing #Eurovision CHANEL !!!!! — olly alexander (@alexander_olly) 14 de mayo de 2022

Durant la ronda de votacions del jurat semblava clar que la victòria es disputava entre Regne Unit, Espanya i Suècia, que en el recompte final ha quedat en quarta posició amb 438 punts.

Laura Pausini, amfitriona 'divina'

La gala ha arrencat amb un cant a la pau amb Give peace a chance de John Lennon. Un cop fet el manifest pacifista, Itàlia ha deixat clar que aquesta Eurovisió és la del renaixement després de la pandèmia i una Laura Pausini, presentadora del festival junt amb Mika i Alessandro Cattelan, en mode diva ha irromput a l'escenari per cantar un darrere l'altre els seus grans èxits. La cantant italiana ha protagonitzat un altre dels moments icònics de la nit quan ha interpretat a capella un dels grans èxits eurovisius d'Itàlia, Nel blu dipinto di blu, coneguda popularment com Volare, la cançó de la història del festival amb més versions. Mika s'ha unit a les actuacions musicals amb un medley dels grans èxits.

Eurovisió - Damiano Maneskin

Un dels moments àlgids de la nit ha sigut l'actuació de l'amfitriona Itàlia, a càrrec de Mahmood i Blanco. La balada romàntica Brividi ha estat corejada amb passió pels eurofans presents a Pala Alpitour de Torí, tot i alguns problemes inicials d'afinació per part dels cantants.

La República Txeca ha estat l'encarregada d'obrir foc i ha posat els eurofans a ballar amb Lights off, el tema dance amb què competien. L'estat d'eufòria no ha decaigut gràcies al romanès WRS i al seu enganxós i festiu "Hola, mi bebé, bebé / llámame, llámame", tornada del tema Llámame, un ferm candidat a ser cançó de l'estiu o, si més no, a sonar en més d'una revetlla, tot i que no ha tingut gaire sort amb les votacions del jurat.

Uns dels participants més coneguts de la nit eren The Rasmus, que competien representant a Finlàndia i que l'any 2003 es van fer famosos arreu del món amb el tema In the shadows. El seu líder Lauri Ylönen ha generat més d'un mem arran de la seva aparició inicial amb impermeable groc i un globus del mateix color, un look que semblava un creuament entre el pallasso d'It i el pescador d'una famosa marca d'ultracongelats.

Nosotros esta noche ya hemos ganado. pic.twitter.com/k24uipBkl7 — Pescanova (@pescanova_es) 14 de mayo de 2022

Com és tradició, en la gala també han estat presents els guanyadors de l'edició anterior, en aquest cas Maneskin. Els rockers han presentat el seu nou single però també han fet una picada d'ullet a la polèmica que els va envoltar l'any passat, quan unes imatges en què el líder de la banda apropava el cap a una taula va fer que es rumoregés que s'havien estat drogant durant la gala. Quan Alessandro Cattelan, presentador del festival, li ha demanat un consell a Damiano David pels nous guanyadors d'Eurovisió ell ha contestat amb sorna: "Que no apropin massa a la taula".