Els ucraïnesos d'Andorra demanen que Europa no compri combustible rus

Andorra la VellaAquest divendres, una vintena d'ucraïnesos s'han concentrat a Andorra per demanar la fi del conflicte, segons informa RTVA. Denuncien que la guerra es finança amb els beneficis derivats de la venda de combustible. Anastasia Kravets, la presidenta de l'Associació d'Ucraïnesos d'Andorra, ha demanat a Europa que deixi de comprar petroli i gas rus per no contribuir a la cronificació del conflicte. Des de l'entitat es calcula que hi ha entre 200 i 250 refugiats ucraïnesos al Principat.