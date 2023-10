La UE Escaldes citada a la Batllia per impagaments al futbolista Jordi Rubio

Andorra la VellaUn esdeveniment rellevant sacseja el món de l’esport andorrà, ja que a causa de la demanda presentada pel futbolista Jordi Rubio Gómez, s’ha publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) que convoca la Unió Esportiva Escaldes a comparèixer davant els tribunals pel cas d’impagaments al jugador.

Jordi Rubio Gómez ha interposat una demanda que ha estat acceptada pel tribunal, amb el número de causa 5000281/2023. En aquesta acció legal, el futbolista busca una solució als impagaments que assegura haver patit per part de la Unió Esportiva Escaldes.

En resposta a aquesta demanda, el President del Tribunal de Batlles ha designat al Sr. Xavier Colom Pich, Batlle civil número 5, com el tribunal competent per a aquest cas. Malgrat els intents infructuosos de notificar personalment la demanda a la part demandada, s’ha emès l’edicta que cita la Unió Esportiva Escaldes a comparèixer en aquesta contesa legal.

Ara, la Unió Esportiva Escaldes té un termini de 13 dies hàbils a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPA per presentar-se al procés i respondre a les acusacions de Jordi Rubio Gómez. En cas de no compareixença, es declararà en situació processal de rebel·lia, i el procediment seguirà sense més citacions ni notificacions, excepte per la sentència o resolució final que posarà punt i final a aquest cas.