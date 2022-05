La UE vol vetar només el petroli rus que vingui en vaixell

Brussel·lesJa fa 26 dies que la presidenta de la Comissió Europea va proposar el sisè paquet de sancions contra Rússia amb una mesura clau: el veto a les compres de petroli rus. Però encara no s'ha aconseguit activar-la. Els vint-i-set socis de la Unió no han pogut donar-hi llum verda perquè cal una unanimitat que s'està revelant impossible en un club amb diferents dependències dels combustibles fòssils de l'ex república soviètica. Un dels principals obstacles és Hongria , que rebutja la proposta des del primer dia i continua fent-ho malgrat que en les últimes hores s'hagi rebaixat l'ambició i s'estigui discutint si vetar només el cru rus que arriba per mar, eximint de les sancions l'oleoducte Druzhba, que subministra principalment a Hongria, la República Txeca i Eslovàquia.

Si primer la presidenta Von der Leyen havia proposat vetar les compres de tot el petroli rus a Europa però donant més temps a Hongria, la República Txeca i Eslovàquia, ara proposa fer-ho en dues fases: començar amb un veto més immediat a les compres de cru que arriba per vaixell, i després en un període "temporal", però encara sense concretar, es deixaria de comprar també el combustible que arriba per aquest oleoducte. "La proposta no és bona", ha reblat el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, en la seva arribada al Consell Europeu de Brussel·les, on els líders es reuneixen aquest dilluns en una cimera extraordinària que busca justament aconseguir un complicadíssim acord polític sobre aquesta qüestió després que la unitat europea s'estigui veient cada vegada més qüestionada. Els ambaixadors de la UE s'han reunit aquest cap de setmana i fins i tot aquest matí per intentar desencallar-ho a partir de la proposta descafeïnada, però malgrat que alguns veuen possibilitat per a un "acord polític", Budapest no sembla moure's.

Orbán ha dit que no està en contra del nou enfocament en dues fases, però exigeix garanties que Hongria pugui continuar comprant aquest combustible fòssil al país que lidera Vladímir Putin si "passa alguna cosa" a l'oleoducte. L'ultraconservador magiar, de fet, ha carregat directament contra la Comissió Europea, que considera "culpable" d'aquesta situació per haver presentat una proposta que no tenia consens en l'àmbit dels Vint-i-set. D'aquí que Von der Leyen a la seva arribada es mostrés pessimista davant la possibilitat d'arribar a un acord polític en aquesta cimera: "No crec que ho puguem resoldre les pròximes 48 hores", ha lamentat.

Vista la situació, des del Consell Europeu, la consigna que tenen diplomàtics, funcionaris i líders és la de transmetre que la unitat es manté i que hi ha consens per deixar de comprar petroli a Rússia, a falta solament del que consideren "dificultats tècniques". Però a la pràctica les declaracions d'Orbán demostren que la unitat trontolla. "Estem parlant molt de detalls, però hem de recordar per què volem sancionar Rússia", ha dit el primer ministre de Letònia, Mrisjanis Karins, que ha deixat una crítica velada per a Hongria: "Nosaltres també depenem molt del petroli rus, però són només diners, hem de ser forts; si no ¿quin sentit té la Unió?".