La UNED seguirà formant els interns de la Comella

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana la renovació del conveni amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) pel qual es regula l'accés i/o l'admissió en aquesta universitat espanyola a distància d'estudiants interns del Centre penitenciari de la Comella. Tal com ha recordat el ministre portaveu, Eric Jover, a través del conveni també es desenvolupen mecanismes per facilitar els estudis del curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys i de grau per als interns.

Així, es destina un docent que exerceix les seves funcions al centre per tal d'acompanyar als alumnes en la seva formació. A més, assumeix les tasques d'informació de l'oferta educativa que tenen a l'abast i els assessora en els processos administratius de gestions de matrícules i de convocatòries.

D'aquesta manera, es renova el conveni amb la UNED que ja es va signar el 2018 per tal d'afavorir l'accés a la formació entre els interns del centre penitenciari, la qual cosa els pot ajudar en el seu procés de reinserció laboral. Més enllà de les xifres quantitatives del programa, el ministre portaveu ha valorat que "només que un pres" vulgui cursar estudis superiors a través d'aquest acord se li donen les eines perquè ho pugui fer.