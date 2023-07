Unicef i Andorra Esports Clúster fan front a l'abús sexual infantil

Andorra la VellaAndorra Esports Clúster i Unicef Andorra han signat per primera vegada un conveni per a treballar conjuntament en la protecció dels infants contra l’abús sexual. L'acord, de periodicitat anual, té com a objectiu unir esforços per a recaptar fons per als projectes d’Unicef Andorra i per al finançament del 50% de l’estudi de la violència sexual en l’esport a Andorra.

Tal com informa Unicef aquest dimecres en un comunicat, "l'abús sexual infantil és un problema molt greu que afecta nens, nenes i adolescents de totes les edats i, per tant, és responsabilitat de tots els adults prevenir-ho. Per això hem d'abordar-lo tots, també des del' àmbit de l'esport". A més a més, afegeixen que es tracta d'una de les vulneracions dels drets més greus que poden succeir, com així ho recorda l’article 34 de la Convenció dels drets de l’infant.

Així doncs, aquest abús posa en evidència que l'entorn que hauria d'haver estat protector ha fallat, i per això és tan important una actuació eficaç per a prevenir-lo o detectar-lo com més aviat millor. Les dades generals de població infantil i adolescent reflecteixen que al voltant d'un 20% dels nens, nenes i adolescents sofreixen alguna forma de violència sexual abans de complir 18 anys.

En l'àmbit de l'esport, a més, es poden donar situacions específiques de risc d'abús sexual: l'abús de poder per part dels entrenadors i entrenadores, d'altres professionals o esportistes, o fins i tot d'altres nens, nenes i adolescents; els viatges, concentracions i competicions sense supervisió familiar; la pèrdua de límits respecte al contacte físic, entre altres.

Amb tot, Unicef Andorra i Andorra Esports Clúster comparteixen la necessitat de posar fi a la violència contra els infants i la urgència de conèixer dades pròpies sobre abús sexual a l’esport, perquè “per millorar alguna cosa, primer cal mesurar-la”, conclouen.

pie de foto: El director d'Unicef Andorra, Albert Mora, i el president de l'Andorra Esports Clúster, Josep Marticella, després de la signatura del conveni.