Unicef posa a disposició de famílies i professorat una 'Guia per a la prevenció de l'assetjament escolar'

Andorra la VellaCoincidint amb el Dia Internacional contra el Bullying o l'Assetjament Escolar, que se celebra aquest 2 de maig, Unicef Andorra recorda la importància de posar fi a la violència contra els infants i joves en entorns escolars i posa a disposició d'alumnes, famílies i educadors la Guia per a la prevenció de l'assetjament escolar.

El Bullying o assetjament escolar fa referència a aquella sèrie de comportaments negatius entre companys (amenaces, insults, exclusió d'un grup, agressió física o verbal, etc.), que es produeixen de forma intencionada i continuada, explica l'ONG en un comunicat de premsa. La continuïtat d’aquestes relacions "provoca en les víctimes efectes clarament negatius: descens de l’autoestima, estats d’ansietat i quadres depressius, cosa que dificulta la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges".

Segons les dades recollides en l’enquesta de convivència escolar d’Andorra del curs 2018-2019, que s'exposen en l'Observatori de la Infància 2021, les accions negatives que els alumnes de segona ensenyança diuen que més han experimentat a l'escola són les burles o els insults (maltractament verbal) en un 36,5% una o dues vegades durant el curs i en un 10% un cop a la setmana o més. En segon lloc, un 29% ha patit exclusió social, és a dir, que els han deixat de banda o ignorat (prop d’un 6% un cop a la setmana o més i un 24% amb menys freqüència). Els cops, empentes i puntades de peu (maltractament físic), són la tercera acció negativa més anomenada pels alumnes de segona ensenyança, amb un 24% dels alumnes que reconeixen haver-ne rebut (un 20% alguna vegada durant el curs i un 4% un cop a la setmana o més). Un 22% diu que li han robat o fet malbé algunes pertinences (un 3% un cop a la setmana o més i un 19% amb menys freqüència). Al voltant d’un 12% diu que li han fet alguna forma d’assetjament sexual -tocaments no volguts, amenaces, comentaris molestos, insults de tipus sexual- (un 9% alguna vegada durant el curs i un 2,5% un cop a la setmana o més). Prop d’un 11% diu que s’han burlat d’ells, els han insultat o amenaçat a través d’Internet -correus, xats, xarxes socials...- (un 9% alguna vegada durant el curs i un 2% un cop a la setmana o més). I un 5% diu que l'han amenaçat per obligar-lo a fer coses que no volia fer (un 4% alguna vegada durant el curs i un 1% una vegada a la setmana o més).

"La participació dels mateixos estudiants en la resolució d’aquesta problemàtica és imprescindible, ja que per frenar l’abús, cada vegada són més els qui consideren que la unió entre companys és la mesura més efectiva", manifesta Unicef, que afegeix que "davant el bullying, la família i l’escola han de comunicar-se obertament perquè els nois i noies puguin expressar amb facilitat les situacions problemàtiques que puguin viure en l’entorn escolar i donar una resposta coherent i eficaç".

Considerant que cal la participació de tots per frenar l’assetjament escolar i aconseguir que l’Escola sigui un entorn segur per a tots els infants i adolescents del país, Unicef ha posat a disposició d’alumnes, famílies i educadors una Guia per a la prevenció de l’assetjament escolar. Aquesta està especialment adreçada al col·lectiu de pares i mares de fills en edat escolar. El text se centra en l'escola i la família, "àmbits educatius essencials per a la protecció de la infància i l'adolescència, ja que són els seus principals llocs de convivència, relació i activitat diària", justifica l'entitat.

Sobre UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral:

