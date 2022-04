Unicef tornarà a ser present a la Fira de Sant Jordi en format presencial i virtual

Andorra la VellaUnicef Andorra tornarà a estar present a la Fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella amb una parada de llibres i roses. La trobada tindrà lloc aquest dissabte a la plaça del Poble de la capital. Per tercer any, l'entitat combinarà la venda de roses presencial amb la venda virtual des de la pàgina web, on es podrà comprar i regalar una rosa solidària.

Tots aquells interessats podran trobar la parada d'Unicef al número 12 de la Fira, des de les 10 fins a les 19 hores. S'oferiran llibres de segona mà (infantils, juvenils i d'adults), roses de 'patchwork' fetes per voluntàries, postals, punts de llibre i diversos articles d'Unicef. Tots els llibres que es posaran a la venda són gràcies a les donacions del Col·legi Britànic d'Andorra, del Lycée Comte de Foix i de particulars.

Al mateix temps, i per tots aquells que no es puguin desplaçar fins a la Fira, des de la web del Comitè d'Andorra es podrà comprar i regalar una roda virtual amb l'opció d'enviar-la per correu electrònic. Ambdues accions estan destinades a recaptar fons pels tres projectes de cooperació internacional en els quals treballa Unicef a l'Afganistan, Bhutan i Bangladesh.