UNNIC fa unes 20 contractacions setmanals per arribar a l'obertura

Andorra la VellaEl casino està fent entre 20 i 25 contractacions per setmana per tancar la plantilla de cara a l'obertura. Això assegura el seu director de recursos humans, Miguel Ángel Aller, en una entrevista al Cafè dels matins a RTVA.

Al centre d'oci d'Unnic hi treballaran al voltant de 200 persones, i a la part del casino específicament, ho faran unes 75. Aller ha explicat que actualment tenen assegurats, entre contractes i precontractes, els serveis d'uns 150 treballadors, a quatre setmanes de la seva obertura el 4 de març. No obstant això, matisa que al ritme de contractació que porten, tardaran com a molt dues setmanes en tancar la plantilla de treballadors.

El director de recursos humans també esmenta que tenen a sobre de la taula més de 200 currículums que complexen perfectament amb els requisits de la feina, per les 40 places que s'han de tancar de cara al març.