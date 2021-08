Urban Gym gestionarà el gimnàs del Palau de Gel a partir de l'octubre

CanilloAvui fa 10 anys, el 26 d'agost de 2011:

Un total de cinc empreses, quatre del país i una de fora, es van presentar al concurs per portar la gestió de la restauració del Palau de Gel. El Consell Rector ha escollit la proposta d'I+D Grup SL per tractar-se d'un projecte innovador i diferent de l'oferta de la resta de la parròquia i del país. També s'ha valorat que el projecte va en línia amb l'estratègia i imatge del Palau, així com la motivació i experiència d'un equip jove i dinàmic. El director del Palau, David Caubet, ha indicat que l'empresa té previst enfocar el restaurant cap a l'àmbit esportiu, amb la potenciació de les retransmissions de partits per dirigir-se a un públic jove i esportista.

El restaurant del Palau de Gel havia estat gestionat durant un temps per la franquícia de Pizza Marzano i fa un any, per diversos problemes, el Palau va passar a gestionar-lo directament, fins que ara s'ha optat per tornar a externalitzar la gestió.

Pel que fa al gimnàs, el Palau va parlar amb totes les empreses del país que gestionen gimnasos, i Urban Gym va ser la que es va interessar pel projecte. L'empresa aportarà una renovació de les instal·lacions i de la maquinària, així com una ampliació de les activitats dirigides. D'aquesta manera, David Caubet considera que es beneficiarà als residents de la parròquia i el públic visitant, i que aquesta nova oferta suposarà un increment d'usuaris.

Les dues empreses començaran a treballar a partir de principis d'octubre, després que en els propers dies se signin els respectius contractes de col·laboració. Tot i això, en el cas del restaurant la nova gestió podria retardar-se perquè el traspàs és més complicat. En els dos casos es tracta d'un model de gestió mixta, perquè el Palau de Gel continuarà encarregant-se de la gestió dels abonats, els accessos i del manteniment. També s'ha posat com a condició que es mantingui el personal actual.

L'objectiu d'aquest canvi de gestió és millorar el servei del restaurant i del gimnàs, ja que es trobava estancat i en el cas del gimnàs calia una renovació de maquinària, i incrementar el nombre d'usuaris d'aquestes dues instal·lacions.