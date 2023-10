Els usuaris estimen un gran colapse sanitari amb el conveni entre Catalunya i Andorra

Andorra la VellaL'anunci que Catalunya activarà el conveni sanitari amb Andorra perquè els pacients de l'Alt Urgell puguin ser atesos a l'hospital de Meritxell ha obert la caixa dels trons a les xarxes socials. Les queixes habituals pels mesos d'espera en aconseguir visita en algunes especialitats han tornat al primer pla. Es considera que si actualment ja hi ha aquest problema, encara es pot agreujar des del moment en què poden haver-hi més pacients potencials.

Les crítiques se centren en què actualment hi ha períodes d'espera d'entre sis mesos o més d'un any en especialitats com endocrinologia o dermatologia. Precisament, dermatologia és una de les especialitats on hi ha una important demanda a la Seu d'Urgell i on els pacients de l'Alt Urgell esperen poder ser atesos a Andorra.

En les queixes s'indica que abans de fer entrar 15.000 potencials pacients en el sistema públic andorrà caldria augmentar el nombre de professionals sanitaris per, com a mínim, poder mantenir el nivell servei actual.