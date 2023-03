Els usuaris de la línia de bus d'Arinsal, indignats per l'excés de viatgers

La MassanaLa falta de freqüències ha convertit la línia 5 de bus a Arinsal en un drama diari, però la decisió que els dissabtes passi a ser com diumenges i hi hagi menys viatges ha derivat en un caos, segons denuncien múltiples usuaris. Dissabtes de temporada d'hivern s'uneixen els veïns d'Erts, Arinsal i la Massana amb els empleats d'hotels, botigues, bars i restaurants, més els esquiadors i gent que s'apunta a l'oci de tarda i de nit.

L'acumulació de persones va ser especialment complicada dissabte perquè, a més, alguna freqüència no es va complir. El bus ja anava ple en les tres primeres parades d'Andorra la Vella i la resta del trajecte en algunes de les freqüències van acabar amb fotos a les xarxes socials. Gent amuntegada fins al punt que no es podia entrar per la porta del davant en les parades. S'havia de fer per la del mig del vehicle. Per baixar calia que diferents usuaris sortissin primer perquè el pas estava bloquejat.

La situació va provocar queixes als xofers que van justificar-se dient que ja se sap que calen més busos cap a Arinsal i que problemes com aquest estan passant sovint.