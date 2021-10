La vacuna contra la grip serà gratuïta pels hospitalitzats per Covid

La MassanaLa campanya de vacunació contra la grip estacional s'ha iniciat aquest dilluns i s'allargarà fins al proper 31 de desembre. Aquest any s'han adquirit 9.000 dosis, unes 400 més que les que es van administrar durant el 2020. Malgrat que la campanya contra la grip s'adreça a les persones majors de 65 anys i als grups de risc, la infermera del CAP de la Massana, Paqui Guerrero, ha explicat que enguany el vaccí també s'administra de manera gratuïta a les persones que han passat la Covid i que han estat hospitalitzades, assimilant-les a aquelles que pateixen malalties cardiovasculars, respiratòries o metabòliques.

Tal com ha comentat Guerrero, tot i que els interessats poden rebre la vacuna fins a finals d'any, a les persones majors de 65 anys se'ls hi recomana "que se la posin durant els mesos d'octubre i novembre". A més, no és necessari que aquest col·lectiu vagi al metge de capçalera a buscar la recepta, ja que "tenen el permís de poder fer-ho sense". D'altra banda, aquelles persones menors de 65 anys, "però que tenen alguna malaltia de risc o crònica", també es poden posar la vacuna, però en aquest cas amb recepta mèdica que el metge de capçalera ha d'introduir a la història clínica".

Així mateix, la resta de persones que no figuren en cap d'aquests col·lectius però que es volen vacunar, només han d'adreçar-se al metge de capçalera, on se'ls facilitarà la recepta per poder-la anar a comprar a la farmàcia. Més tard, només caldrà que demanin hora al seu CAP i se'ls hi administrarà sense problemes.

Després que durant l'hivern de l'any passat l'afectació de la grip fos gairebé residual, Guerrero ha destacat la importància de continuar duent la mascareta si es té qualsevol mena de simptomatologia. "S'ha demostrat que la incidència l'any passat va ser molt escassa i val la pena continuar utilitzant aquesta mesura de seguretat", ha indicat. A més, ha aclarit que la inoculació del vaccí de la grip no representa cap problema si coincideix amb l'administració de la tercera dosi de la vacuna de la Covid-19. "Es poden posar sense cap problema i no cal que passi una franja de dies determinats", ha exposat.

Finalment, la infermera ha assegurat que, com cada any, "les persones ja fa dies que ens estan demanant cita", per la qual cosa "tenim les agendes ben plenes". En aquest sentit, cal recordar que les vacunes contra la grip estacional només es posen als CAPs, excepte als centres residencials, on es posen allà mateix per part dels professionals sanitaris.