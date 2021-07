La Val d'Aran instal·la casetes per facilitar informació turística i controlar l'accés dels visitants a espais naturals

Vielha e MijaranEl Conselh Generau d'Aran ha instal·lat set casetes turístiques d'informació i control d'accés a espais naturals de la Val, que ja funcionen des d'aquest dijous. S'hi ubica el personal d'estiu contractat que s'encarrega de facilitar informació turística, controlar l'aforament dels aparcaments i supervisar les reserves dels principals atractius turístics l'Aran. Al costat de cadascuna de les casetes hi ha una barrera que el personal abaixarà quan els respectius aparcaments estiguin plens per tal que no hi puguin accedir més vehicles i evitar col·lapses. En aquest sentit, s'informarà els visitants de l'afluència en els altres accessos gràcies al web Aparcaran'. D'aquesta manera, es promocionen diferents territoris menys visitats.

Des d'aquest dijous ja estan operatives les casetes turístiques instal·lades als accessos a Ribèra d'Aiguamòg-Colomèrs; Artiga de Lin-Uelhs deth Joeu; Ribèra de Varradòs-Saut deth Pish; Minis Victòria-Bassa Arres; Bausen-Bòsc de Carlac; Ribèra de Valarties, Bassa d'Oles'-Baricauba.

El personal oferirà informació turística als visitants i també controlarà les reserves, ja que aquells que hagin reservat amb antelació al web 'Aparcaran', tindran prioritat de pas. Malgrat que les barreres estiguin abaixades perquè l'aparcament està ple, podran accedir-hi igualment aquelles persones que tinguin posat l'adhesiu 'Veïcul autorizat' que poden sol·licitar als respectius ajuntaments totes aquelles persones que hagin pagat l'impost de circulació a la Val d'Aran.

D'altra banda, aquest personal d'estiu recull dades dels visitants que arriben als accessos, i que se sumaran a les dades obtingudes mitjançant el web 'Aparquessin'. Les dades obtingudes amb les dues webs permetrà conèixer dades referents a la mobilitat a l'Aran durant la temporada d'estiu.

El conselhèr de Turisme aranès, Juan Antonio Serrano, ha destacat que aquestes casetes "ajuden a donar visibilitat i autoritat al personal d'estiu que ha de bregar amb el control d'accessibilitat i proporcionar informació de primera mà als visitants". D'aquesta manera, "s'evitaran les aglomeracions i donaran una atenció més personalitzada millorant l'experiència dels turistes", ha explicat.

D'altra banda, el Conselh Generau d'Aran està estudiant l'ús que es pot donar a aquestes casetes durant la resta de l'any, tenint en compte es poden desplaçar amb facilitat per tot el territori aranès.