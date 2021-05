Andorra la VellaEl ministeri d'Educació i Ensenyament Superior informa que el termini per sol·licitar el procés de reconeixement i la validació de l'experiència professional (REVEP) per al proper curs 2021-2022 finalitza el divendres dia 28 de maig. Es tracta d'un mitjà pel qual es convaliden les competències adquirides a través de l'experiència professional per tal d'obtenir una titulació de Formació Professional.

Aquest procés ofereix a les persones que treballen i que no posseeixen les titulacions requerides per al seu lloc de treball una oportunitat per accedir a una certificació que reconegui les competències que han assolit professionalment. Les titulacions que es poden sol·licitar per aquesta via són les següents: el diploma d'ensenyament professional en professions sanitàries i socials; el batxillerat professional en animació socioeducativa; el diploma d'ensenyament professional en secretariat multilingüe; el batxillerat professional en secretariat multilingüe; el diploma d'ensenyament professional en microinformàtica i xarxes; i el batxillerat professional en sistemes i xarxes informàtics. Es pot consultar més informació sobre el procés al web d'educació o al correu revep@govern.ad.