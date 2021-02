Vall Banc i Assandca renoven el patrocini anual amb noves accions adaptades a la Covid-19

Andorra la VellaEl director general de Vall Banc, José Luis Dorado, i el president de l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, han signat un nou contracte de col·laboració pel qual l'entitat bancària aporta a l'associació 17.500 euros per dur a terme diferents activitats per a la prevenció i detecció precoç del càncer durant el 2021. Així, les dues entitats mantenen des del 2017 convenis de col·laboració anuals que preveuen la celebració de grans esdeveniments repartits al llarg del calendari. Enguany, la dificultat per organitzar activitats dirigides a un gran públic ha obligat a canviar el model presencial de les activitats per un de virtual.

Aquest nou format consta de dos elements. D'una banda, una campanya de conscienciació sobre la detecció precoç que comptarà amb un espot televisiu i nombroses accions a les xarxes socials, i de l'altra, el llançament d'un repte als ciutadans perquè adoptin durant una setmana una sèrie d'hàbits saludables que els ajudin a prevenir el càncer.

Aquest pla d'accions es dona a conèixer aquest 4 de febrer amb motiu del Dia mundial contra el càncer, i cada acció s'iniciarà en dies assenyalats en relació amb la malaltia. La primera s'activarà el 31 de març, el Dia mundial contra el càncer de còlon; la segona serà l'11 de juny coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de pròstata; el 19 d'octubre s'iniciarà la tercera acció en el Dia mundial del càncer de mama; i la darrera serà el proper 17 de novembre durant el Dia mundial de lluita contra el càncer de pulmó. En cadascuna d'aquestes ocasions es proposaran reptes relacionats amb la prevenció de la tipologia de les afeccions. D'altra banda, a més de canviar el format, també es posarà l'accent en la detecció precoç i per tant, es dedicarà atenció a diversos tipus de càncer als quals Assandca no havia dedicat fins ara campanyes específiques com el de còlon, pròstata i pulmó.

La relació de Vall Banc amb Assandca ha tingut com a fruit activitats com 'La paella pel mànec', una jornada sobre alimentació durant el tractament del càncer que es desenvolupa durant el mes de febrer; 'Andorra contra el càncer', un esdeveniment solidari de lleure, salut i esport que es feia a la primavera; i diverses accions amb motiu del Dia contra el càncer de mama, com xerrades amb la participació d'especialistes mèdics i assistencials o el 'Pop Art contra el càncer'.