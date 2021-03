Vall Banc patrocina la piragüista Mònica Dòria per tot el 2021, l'any dels Jocs Olímpics

Andorra la VellaVall Banc ha anunciat un nou patrocini per aquest 2021 amb la piragüista Mònica Dòria, l'any dels Jocs Olímpics de Tòquio. El director general de negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha explicat en roda de premsa que Dòria representa molts dels valors amb els quals l'entitat se sent identificada i que forma part d'una campanya de patrocinis "que hem titulat amb el #TalentsVallBanc". De fet, ha comentat que darrere el treball de la piragüista hi ha un sacrifici, un esforç i una disciplina i que compartirà aquesta campanya amb altres esportistes del país com la Vicky Jiménez o l'Àlex Espanyol. A banda, també ha comentat altres patrocinis que l'entitat porta a terme des de fa temps com el de l'escola de Rugby o el de la secció d'snowboard de la Federació Andorrana d'Esquí.

Dòria, qui va ser nomenada la millor esportista femenina del país l'any 2019 i també campiona júnior d'Europa amb canoa el 2017, es troba en l'elit del piragüisme i ha agraït a l'entitat la confiança en aquest projecte del 2021. De fet, per aquesta temporada, Dòria ha remarcat que l'objectiu més important són els Jocs Olímpics de Tòquio perquè "som conscients que podem aconseguir un bon resultat i estar entre les primeres", i ha afegit que aquest patrocini l'ajudarà a seguir-se preparant per a aquest objectiu.

Tot i la incertesa actual, Dòria s'ha mostrat esperançada en què les competicions que estan marcades com les Copes del Món, l'Europeu o el Mundial sènior es puguin dur a terme, les quals comencen a partir del maig. "Ens agradaria estar a finals de l'europeu i del mundial", ha indicat la piragüista, qui la setmana passada va disputar la primera Copa d'Espanya a Galícia on va obtenir dues medalles de plata. "Em vaig trobar bastant bé", ha declarat, assegurant que si continua en aquesta línia pot arribar a estar a prop de Maialen Chourraut.

Pel que fa als jocs, Dòria ha comentat que estant pendents de les decisions del Comitè Olímpic Internacional pels entrenaments que podran fer a Tòquio previs a la competició, ja que els de l'abril s'han cancel·lat. Tot i així, ha insistit a dir que les pautes d'entrenament no canvien i que l'únic que es pot fer és adaptar-se i "ser conscients que algunes concentracions o competicions no es podran fer". Sobre les recomanacions pels jocs, com per exemple les proves o la poca interacció que hi haurà, Dòria ha emfasitzat que l'important és poder competir i la resta és secundari. La pròxima competició de la piragüista és aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell amb una altra Copa d'Espanya i a finals del mes de març disputarà la Copa Pirineus, la qual també serà a la capital alturgellenca i Pau, amb la incertesa de si la prova francesa es podrà dur a terme per la situació actual.