Vallnet demana que s'accepti la garantia de pagament per poder participar en concursos públics

El president de Vallnet, Enric Dolsa, ha denunciat aquest dijous la 'total indefensió' de l'empresa que participa davant de la 'campanya de desprestigi' que afirma que està patint. Dolsa ha reclamat al Govern que esperi a la decisió del Tribunal d'Estrasburg i accepti mentrestant les garanties de pagament personals que li han fet arribar per permetre-li continuar participant en concursos públics. El president de la societat ha afirmat que dins la Unió Temporal d'Empreses que gestionaven la depuradora d'Anyós, ells eren responsables de l'edifici i el desmuntatge, mentre que SAUR ho era de la tecnologia i el projecte, on es va originar el problema que ha desenvocat en la sentència judicial. Com a responsable de Vallnet, Dolsa ha assegurat que si el Govern no canvia d'actitud hi haurà 'com a mínim 140 llocs de treball que tindran les hores comptades en el nostre grup empresarial'.

'Víctimes d'una campanya de desprestigi', així ha afirmat sentir-se el president de Vallnet, Enric Dolsa, pel cas de la depuradora d'Anyós. Segons Dolsa, l'empresa que participa no és responsable dels problemes de la instal·lació ja que, en el conveni signat amb la Unió Temporal d'Empreses (UTE), Vallnet assumia les errades en l'edifici i el seu desmuntatge, mentre que SAUR ho feia amb els problemes de tecnologia i de projecte. A més, segons el president de l'entitat, Vallnet 'mai ha tingut cap litigi ni cap deute amb ningú', doncs la demanda no es correspon a cap servei prestat per la mateixa i, per tant, hauria de poder participar en els concursos públics.

Davant de prop de 300 empleats del grup empresarial que presideix, Dolsa s'ha mostrat confiat que el Tribunal Europeu dels Drets Humans els donarà la raó en considerar que han patit un judici no imparcial, per la participació del magistrat Lluís Saura que va exercir com a ponent del procés mentre era advocat del Govern i que, per tant, hauran de ser compensats per 'lesionar els nostres drets fonamentals', ha manifestat l'advocat de l'empresa, Enric Casadevall. Tot i així, han advertit que si el Govern d'Andorra no canvia d'actitud i manté la prohibició sobre Vallnet en considerar que hi ha hagut possibles adjudicacions irregulars 'hi haurà, com a mínim, 140 llocs de treball que tindran les hores comptades en el nostre grup empresarial'. El responsable de Vallnet ha indicat que no és una amenaça i que lluitarà per mantenir totes les ocupacions, però que vol que 'tothom sigui conscient de la situació'.

D'altra banda, Dola ha reclamat al Govern que accepti la seva garantia de pagament, en forma de bé immoble, i que esperi a la decisió del Tribunal d'Estrasburg abans de vetar-los, ja que 'tenen les esquenes cobertes', ha dit. Per la seva part, des de Vallnet, mentre esperen que el tribunal europeu es pronunciï, han anunciat que estan treballant en un recurs d'ampara que presentaran aquesta setmana o la vinent al Tribunal Constitucional, perquè aquest també es posicioni sobre la equitat o no del procés judicial. La resolució d'aquest recurs l'esperen en el termini de tres mesos, ha informat Casadevall.

Per últim, minuts abans d'acomiadar-se dels seus treballadors, el president de l'empresa de serveis de neteja ha deixat anar que a principis de l'any vinent es posarà en contacte amb els dos coprínceps per informar-los del que passa amb el grup SAUR-Vallnet, ja que considera que dóna mala imatge del país. La intenció d'Enric Dolsa és que facin el possible per 'fer meditar als qui tenen la responsabilitat de decidir'.