Vallnord - Pal Arinsal tornarà a oferir el forfet gratuït l'últim dia de la temporada

La MassanaVallnord – Pal Arinsal es prepara per tancar la temporada d'hivern. Aquest serà l'últim cap de setmana amb previsió de tancament el 18 d'abril. Des d'aquest dijous i durant tot el cap de setmana, els clients podran gaudir del 85% de pistes obertes, 17 de 20 al sector d'Arinsal, on també s'espera l'obertura de la pista de la Capa i 23 de 27 al sector de Pal. Pel que fa als remuntadors, l'obertura serà total, del 100% però amb una excepcionalitat amb el remuntador Josep Serra d'Arinsal, que modificarà el seu horari fins al dia de tancament de la temporada. Aquest estarà disponible de les 8.30 a 11 hores i entre les 15 i les 17 hores, ja que la pista de Marrades quedarà tancada. L'estació manté els gruixos de neu de 90 centímetres a cota baixa i fins als 130 centímetres de neu a cota alta. L'estació acomiada la temporada d'hivern, com cada any, oferint el forfet de dia de franc el dilluns 18 d'abril. Per poder gaudir-lo els clients només hauran de passar a recollir el passi a qualsevol taquilla dels sectors de Pal o Arinsal.

En tractar-se de l'últim cap de setmana i coincidint amb setmana santa, Vallnord – Pal Arinsal té preparat un cap de setmana ple d'activitats per a tots. A més de les 11 activitats disponibles per a tots els clients, de les quals es destaca la pista de trineus, el simulador virtual d'esquí, el parc de cordes o la tirolina big zip, també durà a terme certes activitats per als més petits.

El dia 17 a Pal i el 18 a Arinsal, en horari entre les 10 i les 15 hores, un conill estarà esquiant per l'estació amb la intenció d'oferir als més petits xocolates i ous. La idea és animar a tothom, esquiar amb els més petits, amics i família. Pel que fa a la a restauració, l'estació tindrà oberts 13 restaurants als dos sectors, oferint una gran varietat d'opcions gastronòmiques. A més, s'esperen bones condicions meteorològiques i un cap de setmana amb bones condicions.