Vanesa Mendoza entra a treballar a Govern

Andorra la VellaLa líder proavortista i cara visible del grup feminista Stop Violències Vanessa Mendoza Cortés entrarà a treballar a Govern. Ha aconseguit una plaça per oferir xerrades per fomentar la igualtat després de presentar-se al concurs. Mendoza va ser portada per l'executiu a la Justícia en haver afirmat que treballadores d'Afers Socials van forçar una menor violada a tenir el fill i entregar-lo en adopció. Quan les treballadores d’Afers Socials van tenir coneixement de les acusacions van esclatar i van exigir el Govern que actués davant d’una difamació d’aquest calibre.

Vanessa Mendoza Cortés, nascuda el 1980, és una psicòloga i activista pels drets humans, especialment en matèria dels drets de les dones, a l’avortament i del col·lectiu LGBT. Presideix l'associació feminista Stop Violències i ha rebut el suport d'Amnistia Internacional, que a través d'un comunicat va demanar la retirada dels càrrecs que se li imputen.

Entre les diferents protestes que ha fet Mendoza es troba la seva compareixença en una roda de premsa amb dues tires tapant-li la boca per reclamar que se la vol silenciar per la seva lluita per a la despenalització de l'avortament.