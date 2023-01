Vanessa Mendoza: "Tenim menors parint si els pares no decideixen portar-les a avortar a Catalunya"

Andorra la Vella"Tenim (a Andorra) menors parint si els pares no les porten a Catalunya a avortar". Així s'ha expressat la líder de Stop Violències sobre la situació de l'avortament a Andorra dins de la seva participació en un debat sobre 'La ofensiva ultra contra el aborto' organitzat per al mitjà espanyol El Salto. Concretament, ha dit que "a Andorra l'avortament és delicte fins i tot en cas de violació a una menor. Què significa això? Que tenim menors parint si els pares no les porten a Catalunya a avortar".

"En Andorra el aborto es un delito, incluso por violación a una menor" Vanessa M. Cortés, Psicóloga social y presidenta de @stopviolencies_ en el último @SpheraNetwork live debates sobre La ofensiva ultra contra el aborto, que puedes ver completo aquí:https://t.co/w7LsqUrvSZ pic.twitter.com/dvGZxDfG3M — El Salto (@ElSaltoDiario) 23 de enero de 2023